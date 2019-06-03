​Названы победители областного конкурса педагогического мастерства «Признание», который проводится среди сотрудников образовательных учреждений сферы культуры.



– Конкурс стартовал 1 марта и проводился в двух номинациях: «Дополнительное образование» и «Среднее профессиональное образование», – рассказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Участие в нем приняли более 20 преподавателей игры на музыкальных инструментах и вокального мастерства из Большесельского, Брейтовского, Любимского, Мышкинского, Некоузского и Ростовского районов, а также из Рыбинска и Ярославля. В финал вышли 12 человек.



Лауреатами в номинации «Дополнительное образование» стали преподаватель детской школы искусств №3 Ярославля Иосиф Вербицкий, Станислав Тупицын из детской школы искусств №5 Рыбинска и Ольга Хамзина из детской школы искусств №3 Рыбинска.



В номинации «Среднее профессиональное образование» лучшими признаны специалисты Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова Андрей Черепанов и Рубен Хубиаров, а также Наталья Романова из Ярославского колледжа культуры.



Победителем интернет-голосования стала сотрудник МУДО «Некрасовская детская музыкальная школа имени В.И. Касторского» Наталья Лисенкова.



Ярославский областной конкурс педагогического мастерства «Признание» проводится с 2014-го раз в два года при поддержке департамента культуры региона.