​Ассоциация «Промышленный инновационный биотехнологический (сырный) кластер Ярославской области» зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ и поставлена на учет в налоговой инспекции.



– Запуск сырного кластера позволит не только увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет на сумму до 400 миллионов рублей, но и создать дополнительно порядка 500 рабочих мест, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Благодаря отраслевому кластеру планируется увеличить объем производства сыра к 2025 году до 8 тысяч тонн в год. Самообеспеченность региона этой продукцией вырастет с 65 до 91 процента. Необходимая для формирования отраслевой агломерации инфраструктура в Ярославской области есть.



Кроме того, одним из направлений деятельности ассоциации будет организация производства фармакопейной лактозы, которая используется в качестве основного наполнителя многих лекарственных препаратов.



В настоящее время в ассоциацию входят пять предприятий: одно сельскохозяйственное и четыре перерабатывающих. Всего ассоциация будет включать 10 предприятий, в их числе – научно-исследовательские.



Напомним, соглашение о создании сырного кластера в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и председатель совета директоров ООО «АгриВолга» Сергей Бачин. В этот проект компания планирует вложить 1,5 миллиарда рублей.