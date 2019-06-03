​В парк-отеле «Бухта Коприно» Рыбинского района прошел форум предпринимателей «Инвестиции. От идеи к воплощению». Участие в нем приняли около ста человек – предприниматели, представители органов власти и местного самоуправления. На диалоговых площадках они обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса и улучшения делового климата, инвестиционный потенциал территории и успешные проекты.



– В Ярославской области есть серьезный инвестиционный потенциал как для внешних, так и для внутренних инвестиций, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В регионе создана мощная сеть институтов поддержки, однако многие предприниматели не знают об их существовании. Надеемся, что через активизацию органов местного самоуправления и общественные деловые организации эта информация будет доведена до потенциальных получателей мер господдержки.



В Рыбинском районе в 2018 году реализовано семь инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, производства и в социальной сфере. Объем инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим периодом вырос практически в два раза и составил 2 миллиарда 190 миллионов рублей.



– В районе зарегистрировано около 600 бизнес-организаций, более 6 тысяч человек работают в сфере малого и среднего бизнеса, – рассказала глава администрации Рыбинского МР Татьяна Смирнова. – Такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой – важный индикатор уверенности бизнеса. Мы это высоко ценим и будем поддерживать такие настроения.



Опыт успешных проектов представили Рыбинский и Угличский районы.



Представители фонда поддержки и Корпорации развития малого и среднего предпринимательства познакомили участников с мерами государственной поддержки и рассмотрели основные проблемы, с которыми сталкиваются претенденты на ее получение.