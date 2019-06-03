​В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется ремонт 37 объектов. Это 29 дорог протяженностью 111 километров и восемь светофоров. Из них девять дорог в Ярославле (15 километров), две дороги в Тутаеве (2 километра) и 18 региональных трасс (94 километра).



– Если говорить о дорогах областных, здесь все контракты с подрядчиками заключены. На 18 региональных дорог у нас выйдут четыре компании. На первых четырех объектах, включенных в национальный проект, работы уже начались, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – По-прежнему будем активно сотрудничать с общественниками. 4 июня организуем для них встречу с подрядчиками, на которой можно будет задать вопросы по тем контрактам, которые у нас заключены по областным дорогам.



В числе объектов, на которых стартовали работы, – дорога Туношна – Бурмакино. Она проходит по Ярославскому и Некрасовскому районам. Это ответственный участок, поскольку здесь проходят регулярные маршруты, в том числе школьных автобусов, осуществляется подъезд к железнодорожным станциям Лютово и Бурмакино.



– В 2019 году запланирован ремонт участка автодороги протяженностью 5,53 километра, от примыкания к автодороге М8 – подъезд к Костроме до железнодорожного переезда на станции Лютово, – рассказал директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Олег Бирюков. – В 2020 году работы продолжатся на участке протяженностью 6,84 километра, от железнодорожного переезда на станции Лютово до границы Ярославского и Некрасовского районов.



На 2019 год контракт заключен с подрядной организацией «Группа компаний «ЕКС».



– Работы на объекте начались 29 мая. Сейчас выполняется фрезерование изношенного слоя асфальта, готовятся обочины для уплотнения, расчищаются полосы отвода, – рассказал заместитель генерального директора группы компаний «ЕКС» Алексей Новиков. – Подготовку планируем завершить через 10 дней. Далее по плану – укладка выравнивающего слоя. Все необходимые материалы закуплены.



Также на этом участке дороги предусмотрена замена четырех остановочных комплексов, бордюрного камня, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки термопластиком.



Для улучшения качества и увеличения долговечности покрытия в этом году на всех объектах национального проекта будут использоваться новые виды асфальтобетонных смесей по предварительным национальным стандартам (ПНСТ). В числе преимуществ – повышенная устойчивость покрытий.