​В Ярославле на базе ЯГПУ имени К.Д. Ушинского проходит всероссийская научная конференция, посвященная 275-летию храма Петра и Павла. В ней принимают участие ведущие российские ученые и специалисты в сферах религиоведения, истории, филологии, природопользования, градостроительства и архитектуры, краеведы, библиографы.



– В последние несколько лет вопросам реставрации храма Петра и Павла уделяется особое внимание. В 2017 году проведено восстановление первого яруса храма, в том числе монументальной живописи, дан старт работам на втором ярусе, где в советское время располагался кинотеатр, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В 2018 году реставрация второго яруса церкви была продолжена: завершено восстановление лепнины, которая была почти полностью утрачена, проведена консервация живописи. Чтобы добраться до нее, приходилось послойно снимать краску. Также были восстановлены окна и металлические решетки на них. На проведение работ было затрачено порядка 39 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета.



В 2019 году планируется доработка проектной документации, в том числе в части укрепления несущих конструкций и реставрации живописи второго яруса. Также будут продолжены работы по реставрации интерьеров летнего храма. Храм Петра и Павла – это один из редчайших примеров барокко петровской эпохи в провинции. Здание было заложено в 1736 году «тщанием Ивана Максимовича Затрапезного» по образцу Петропавловского собора в Петербурге. Однако по своей композиции и типологии ярославский храм несколько отличается.



Одна из уникальных особенностей храма – шпиль высотой более 70 метров. В летней церкви на втором ярусе – оригинальные своды, каких нет ни у одного из архитектурных памятников региона.