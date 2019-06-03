​6 – 8 июня делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым примет участие в XXIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На мероприятие приедут представители органов власти и ведущих промышленных предприятий: АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова», «Русские краски», «Славнефть-ЯНОС», «ОДК-Сатурн», ПСЦ «Электроника», «Компания Дизель» и других. На стенде региона будет презентован его промышленный и инвестиционный потенциал и подписано порядка 30 соглашений на несколько десятков миллиардов рублей.



– Мы стараемся, чтобы регион был максимально открыт для бизнеса, и создаем комфортные условия для инвесторов, – сказал Дмитрий Миронов. – В Правительстве области сформирован штаб по улучшению инвестклимата, в ходе работы которого анализируются проблемы и формируются решения с учетом мнений и специфики всех участников инвестиционного процесса. Мы занимаемся централизацией выдачи разрешительной документации, оптимизируем взаимодействие территориальных сетевых организаций и органов местного самоуправления, ведем непрерывный мониторинг эффективности контрольно-надзорных органов, совместно с коммерческими банками решаем вопросы льготного кредитования предпринимателей. Для их удобства на одной площадке центра «Мой бизнес» в Ярославле собраны основные структуры поддержки МСП. Все это позволяет нам сохранять стабильно высокие позиции в национальном рейтинге инвестклимата. На очередном петербургском форуме мы надеемся найти новых надежных партнеров.



В рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ-2018, в Ярославской области реализуется ряд инвестиционных проектов. В частности, компания «Тензор» строит на месте демонтированной гостиницы «Чайка» в Ярославле инновационный IТ-центр с инфраструктурой: предусмотрены спорткомплекс, ресторан, рекреационная парковая зона, детский сад. Проведены инженерные и археологические изыскания, гидрогеологическая оценка местности, санитарная рубка насаждений. Инвестиции составят 3 миллиарда рублей, будет создано около трех тысяч рабочих мест.



Реализовать этот масштабный проект компании помогает Корпорация развития Ярославской области. Для всех этапов работы сформирована дорожная карта. Корпорация также оказывает содействие и консультационную поддержку в получении согласований планируемого строительства.



В рамках соглашений в Тутаеве подобраны земельные участки для размещения производства электростанций «Компании Дизель», а также нового завода компании «ПСМ» по выпуску дизель-генераторов свыше 600 кВт. В сегменте производства дизель-генераторов большой мощности российское производство почти не представлено. Завод компании «ПСМ» станет также первым российским производителем, проводящим все операции – от разработки и сборки до пакетирования и испытаний. В настоящее время завершается процесс оформления прав на земельный участок, параллельно ведется заключение договора на проектирование и изыскательские работы. В результате реализации проекта будет создано порядка 200 рабочих мест.



В рамках соглашения АО «Концерн «Вега» и ПАО «МРСК Центра» до конца 2019 года планируется создать производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии нового поколения. В качестве индустриального партнера проекта выступает АО «Рыбинский завод приборостроения». Опытные образцы уже изготовлены и отправлены на испытания.



В рамках реализации соглашения с АО «МСП Банк» в 2018 году в Ярославской области была создана первая в ЦФО Региональная лизинговая компания (РЛК). На сегодняшний день она уже заключила 52 договора лизинга с субъектами индивидуального и малого предпринимательства на приобретение оборудования по льготной ставке (6 процентов годовых – оборудование отечественного производства, 8 процентов годовых – иностранного). Оказана поддержка на общую сумму 700 миллионов рублей 34 лизингополучателям из 14 регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов России. Профинансировано восемь лизинговых проектов из моногородов Ярославской, Нижегородской, Вологодской областей и Республики Татарстан на общую сумму 144 миллиона рублей.



Еще один результат реализации итогов ПМЭФ – строительство современной 4-звездочной гостиницы «Соколена» в рамках соглашения с АО «Ярославский технический углерод». Она расположена в непосредственной близости от универсального культурно-развлекательного комплекса «Арена-2000. Локомотив» и рассчитана на 238 номеров, оснащенных всем необходимым. Для удобства гостей предусмотрен подземный паркинг на 200 мест.



Здание построено, ведутся отделочные работы. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – 4-й квартал 2019 года. Общий объем инвестиций – 3 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда уже освоено. Планируется создание 250 рабочих мест.



Справка



Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. ПМЭФ-2018 собрал более 17 тысяч участников из 143 стран. В их числе были более 200 руководителей крупных иностранных компаний и 700 руководителей российских компаний.



С 2016 года ПМЭФ дает регионам России уникальную возможность продемонстрировать гостям и участникам форума свой инвестиционный потенциал и реализуемые проекты, а российским и зарубежным компаниям позволяет представить новейшие технологии, продукты и решения в рамках выставки «SPIEF Investment – Business Expo».