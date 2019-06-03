​3 июня в Ярославской области состоялся ЕГЭ по русскому языку. Участие в нем приняли 5659 человек.



– Все прошло без технологических сбоев, в штатном режиме. Один человек удален с экзамена за наличие мобильного телефона, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – ЕГЭ был организован в 54 пунктах, задействованы 90 общественных наблюдателей. Экзаменационные материалы в Ярославскую область и еще в семь регионов страны поступали по Интернету. Как и в прошлом году, их печать проводилась в аудиториях, а сканирование работ – в штабе пунктов после завершения экзамена.



Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать, – 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, который могут устанавливать высшие учебные заведения, – 36 баллов.



Результаты экзаменов по русскому языку будут известны не позднее 20 июня.



Справка



Основной период ЕГЭ в 2019 году проходит с 27 мая по 1 июля. Согласно расписанию следующее испытание для участников состоится 5 июня – в этот день пройдет единый госэкзамен по физике.