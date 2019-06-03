​В регионе продолжается разработка новых турмаршрутов. Одно из перспективных направлений – экологическое.



– Экотуризм – один из трендов, который мы сегодня выделяем. Связан он прежде всего с запросом на природное, натуральное, а также с желанием своеобразного ретрита, перезагрузки от сумасшедшего городского ритма, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – В регионе сегодня только начинает формироваться линейка турпродуктов по этой тематике, но нам уже есть что предложить гостям. Существуют экомаршруты в национальном парке «Плещеево озеро», лодочный тур в Некоузском районе, включающий наблюдение за птицами в естественной среде обитания, в природном парке «Заповедный лес» (Коприно) к услугам туристов 14 километров дорожек.



В числе новых предложений – туристический маршрут «Большесельская экологическая тропа». Проект разработан и реализуется АНО «Школа развития сельского туризма и освоения территорий «ПреОбразование».



Туристам предлагаются разные по сложности и протяженности дистанции, которые можно проходить как целиком, в течение нескольких дней, так и отдельными участками за короткие сроки. Общая длина экотропы – более 150 километров.



На ключевых точках маршрута размещены информационные стенды. Для посещения доступно 17 объектов, большинство из которых является природными памятниками регионального значения: Кондратовское болото, озеро Дуниловское, исток реки Юхоти, парк Новофедоровской усадьбы и другие.



Маршрут могут проходить люди с любым уровнем подготовки, указатели и GPS-трек не дадут заблудиться. Кемпинговый лагерь (стартовая поляна) располагается в березовой роще в 25 километрах от Ярославля по угличскому направлению, в урочище Сальково. Площадка лагеря более 4 гектаров, что позволяет туристам разместиться с палатками, не мешая друг другу.



На сегодняшний день в качестве самостоятельного туристического продукта готов первый сегмент экологической тропы на озере Богоявленском. Протяженность маршрута – более 18 километров, время преодоления – два дня с одной ночевкой. Есть возможность заказать услуги проводника-инструктора и взять в аренду необходимое оборудование.