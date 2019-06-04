​Сегодня на совместном заседании комитетов областной Думы по здравоохранению и социальной политике рассмотрели вопрос оказания паллиативной помощи населению и создания в регионе паллиативной службы. Перед депутатами выступил главный внештатный специалист по паллиативу департамента здравоохранения и фармации Андрей Ганелин.



В настоящее время в регионе развернуто 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых и пять детских на базе специализированного дома ребенка №2.



– Работают и кабинеты паллиативной помощи на базе больницы №9, Центральной городской больницы, – сообщил Андрей Ганелин. – Также сформированы кабинеты паллиативной медицинской помощи в больнице имени Н.А. Семашко, в рыбинской больнице №1. Работает и выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи в Ростовской ЦРБ и в девятой больнице.



В прошлом году на обеспечение больниц медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, было выделено почти 45 миллионов рублей.



В трех центральных районных больницах в настоящее время идет процесс организации амбулаторной поликлинической службы паллиативной медицинской помощи и ее лицензирования. Выездная служба паллиативной медицинской помощи детскому населению организуется на базе областной детской клинической больницы. Сейчас здесь также проходит лицензирование.



Большое внимание департамент здравоохранения и фармации уделяет вопросу обеспечения пациентов обезболивающими лекарственными препаратами. Наркотические средства и психотропные вещества на территории региона отпускают 22 аптечные организации.



– Мы проанализировали потребность в паллиативной помощи. В Ярославской области на конец 2018 года она была необходима 3966 пациентам, – сообщил Андрей Ганелин. – В реестре детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, 267 человек. Кислородные концентраторы требуются 12 жителям региона, аппараты ИВЛ – шестерым, откашливатели – троим. Наркотические анальгетики получают 970 человек, ненаркотические обезболивающие – 1793.



В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Ярославской области будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она будет включать сбалансированную медицинскую помощь и социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок. Также предусмотрена поддержка семейного ухода.