​Обеспечение безопасности мероприятий, посвященных Дню России, стало главной темой обсуждения на заседании областной антитеррористической комиссии, которое 4 июня провел губернатор Дмитрий Миронов. В мероприятии приняли участие руководители региональных подразделений силовых ведомств: МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФСИН, СК, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.



– Через неделю в регионе пройдут традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В этой связи необходимо реализовать весь комплекс мер безопасности, – сказал Дмитрий Миронов. К сожалению, в разных регионах страны выявляются экстремистски настроенные граждане. Поэтому руководителям силовых ведомств, как и ранее, необходимо уделять повышенное внимание организации профилактической работы в этом вопросе.



Также губернатор призвал усилить межведомственное взаимодействие при проведении мероприятий по противодействию идеологии терроризма.



Дмитрий Миронов отметил, что, согласно результатам социологического исследования, деятельность органов исполнительной власти области по обеспечению безопасности граждан положительно оценивает 63 процента населения региона. Это значительно – на 20 процентов – больше, чем в 2015 – 2017 годах.



Кроме того, на заседании обсудили актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защиты объектов и территорий, безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».