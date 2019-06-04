|В Ярославской области еще четыре населенных пункта получили бесплатный доступ в Интернет. В рамках госпрограммы «Устранение цифрового неравенства» бесплатный Wi-Fi обеспечен в селе Никольском Некрасовского района, селе Колодино Пошехонского района, деревне Афонино и селе Спасском Ярославского района.
Таким образом, число населенных пунктов региона, обеспеченных бесплатным доступом в Интернет, выросло до 31. До конца года планируется организовать еще 19 точек доступа в разных районах области.
– Бесплатный Wi-Fi в малых населенных пунктах имеет огромное социальное и государственное значение. С приходом Интернета для жителей сел и деревень открывается путь к качественному дистанционному образованию, финансовым услугам, к таким значимым государственным проектам, как «Электронное правительство», – отметил заместитель директора регионального департамента информатизации и связи Алексей Андреев. – Это позволит ликвидировать информационный вакуум и цифровое неравенство на территории Ярославской области. Для подключения к сети Интернет жителям сельских населенных пунктов необходимо иметь любое мобильное устройство с поддержкой функции Wi-Fi.
В настоящее время бесплатными точками доступа к Интернету в Ярославской области пользуются более тысячи человек. Ежемесячно они потребляют более двух тысяч гигабайт трафика. В среднем сессия в Интернете длится около часа. Бесплатный Wi-Fi наиболее популярен в поселках Сосновый Бор Некрасовского района и Красный Октябрь Борисоглебского района. Там зарегистрировано наибольшее число пользователей.
Проект по устранению цифрового неравенства в России реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязь).
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