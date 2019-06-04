​В рамках XI международной выставки «ВэйстТэк», которая проходит с 3 по 5 июня в Москве, представители Правительства области и единого регионального оператора ООО «Хартия» презентовали ярославский опыт по внедрению новой экологически безопасной системы обращения с ТКО.



Выставка-форум – самое масштабное событие природоохранного и коммунального секторов России. На ее площадках более 200 компаний из 18 стран представляют оборудование, технологии и услуги в сфере сбора, сортировки, транспортировки, переработки и утилизации различных видов отходов, применения вторичного сырья для производства энергии и различных видов продукции.



– В настоящее время формируется новая современная отрасль по обращению с отходами, – отметил в своем обращении к участникам конференции министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. – В течение шести лет будут ликвидированы несанкционированные свалки в городах, опасные объекты накопленного вреда. В ближайшие два года на основе региональных данных будет сформирована единая федеральная схема по обращению с отходами полного цикла. Интегратором отрасли определена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Планируется, что к завершению последнего этапа направления «Отходы» в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году в эксплуатацию будет введено 23,1 миллиона тонн мощностей по обработке и 13,9 миллиона тонн мощностей по утилизации обработанных фракций ТКО. Доля направленных на переработку отходов должна вырасти в десятки раз и составить порядка 60 процентов, а доля отходов, направленных на утилизацию, – многократно сократиться.



В ходе выставки прошла конференция «Пути развития отрасли обращения с отходами в рамках реализации национального проекта «Экология», в которой приняли участие более тысячи представителей бизнеса, органов власти и отраслевых экспертов. Об опыте Ярославского региона рассказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



– Наш регион одним из первых в стране включился в реформу системы обращения с отходами, – отметил Роман Колесов. – Залогом успеха стало взаимодействие Правительства, органов местного самоуправления и единого регионального оператора. Благодаря скоординированности действий проведена модернизация отрасли, при этом размер платы населения за новую коммунальную услугу остается одной из самых низких в стране. Нам удалось реализовать массу проектов по всем направлениям. Опыт Ярославского региона неоднократно был отмечен на федеральном уровне, в том числе и Президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь наши наработки востребованы коллегами не только из других регионов страны, но и из-за рубежа.



В Ярославской области сформирована территориальная схема обращения с отходами, включающая системы накопления, сбора и вывоза, обработки, утилизации и захоронения ТКО, актуализирован реестр мест накопления мусора. Создано 57 новых контейнерных площадок и установлено более 5,5 тысячи современных емкостей для сбора отходов. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Некрасовском и Брейтове. Закуплено 70 единиц специализированной мусоровывозящей техники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5» и оборудованной системой ГЛОНАСС.



Возобновлена работа мусоросортировочного завода «Чистый город». Идет активная модернизация полигона ТКО «Селиваново», где создан мусоросортировочный комплекс. За счет средств экосбора, поступивших в форме субсидий из федерального бюджета, в АО «Скоково» создан комплекс по дроблению отходов производительностью 44 тысячи тонн в год. Прорабатывается вопрос создания на территории Ярославского района участка компостирования органических фракций, что снизит объемы, поступающие на полигон, на 30 – 35 процентов.



– Говоря о позитивном опыте, который может быть востребован другими участниками форума, я бы отметил успешное внедрение в Ярославской области системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, – сказал генеральный директор компании «Хартия» Денис Галаган. – В целом участие в выставке-форуме такого масштаба дает возможность представить свой опыт и познакомиться с новыми подходами ведущих компаний отрасли обращения с отходами.



Система раздельного сбора отходов внедрена в пяти районах Ярославля, а также в Угличе, Брейтове и частично в Тутаеве.