​Областным департаментом строительства подписаны соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении им субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Это стало новым этапом реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области» на 2019 – 2025 годы. Она сформирована в рамках федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда».



– В 2019 году наша область получит на переселение более 347 миллионов рублей из федерального бюджета, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 104 миллионов рублей уже поступили в бюджет региона. Область и муниципальные бюджеты также выделяют свое софинансирование. Совокупные средства позволят расселить в этом году более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда и предоставить новые квартиры для 535 человек.



В первом этапе программы участвуют Ярославль, Мышкин, Углич, Ярославский, Некрасовский, Пошехонский районы. Наибольшее количество граждан, которые будут участвовать в переселении уже в этом году, в Ярославле – 216 человек.



Всего же до 1 сентября 2025 года планируется предоставить квартиры более чем 6 тысячам человек, расселив 97 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В программу расселения попал жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.