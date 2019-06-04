​Ярославская область стала участником пилотного проекта «Опорные школы под эгидой РАН», который реализуют Российская академия наук и Министерство просвещения РФ. Цель – объединить среднее образование и науку для подготовки будущих ученых.



– На заседании комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ определен список из 108 образовательных учреждений на территории 32 регионов, – сообщила директор департамента образования области Ирина Лобода. – В него вошли три образовательные организации Ярославля: школа №33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики, лицей №86 и школа с углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж».



Министерство просвещения РФ совместно с РАН ведет разработку концепции проекта, определяет инструменты и механизмы финансовой поддержки учреждений. Планируется, что в образовательных программах базовых школ особое внимание будет уделено проектной и исследовательской деятельности школьников. Активное участие в реализации проекта примут ведущие специалисты научных организаций и учреждений высшего образования.