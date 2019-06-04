​Ярославские площадки для организации оптовых сельскохозяйственных рынков были представлены в Москве на V международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».



В работе форума приняла участие и. о. директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.



– На сессии обсуждались вопросы организации стрит-ритейла в регионах. Особое внимание уделили задачам взаимодействия субъектов органов исполнительной власти с федеральной властью и органами местного самоуправления при организации контрольных мероприятий, – рассказала Валентина Шишина. – В частности, мы провели переговоры с представителями Роскачества по вопросу совместных проверок продукции, реализуемой на территории Ярославской области.



Также в рамках форума были подведены итоги всероссийского конкурса «Торговля России – 2019». Ярославская область отмечена в двух номинациях: «Лучшей ярмаркой» признан «Маркет местной еды», «Лучшим магазином» – «Гастроном №1». Региональный департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка получил сертификат за большой вклад в развитие сферы торговли и общественного питания.



Справка



«Неделя российского ритейла» – это масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли для представителей бизнеса и государства, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ритейла, решаются проблемы отрасли.



Организаторы мероприятия: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.