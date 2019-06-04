​В новом учебном году в регионе начнет работу первый мобильный технопарк. Он будет создан на базе рыбинского «Кванториума» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».



– Благодаря мобильному детскому технопарку «Кванториум» дети, живущие в малых городах и селах региона, смогут осваивать робототехнические, лазерные технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, IT-технологии, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Так мы повышаем качество и доступность дополнительного образования и создаем научно-образовательную высокотехнологичную среду для развития способностей наших ребят – будущих инженеров и ученых.



Общая стоимость проекта – более 27 миллионов рублей, в том числе более 11 миллионов – из регионального бюджета.



Мобильный технопарк представляет собой передвижной автомобильный комплекс, состоящий из грузопассажирского автомобиля и перевозной платформы, на которой будет размещена часть специализированного учебно-производственного хайтек-цеха общего пользования.



Планируется, что мобильный технопарк будет посещать шесть опорных площадок, организованных на базах общеобразовательных школ Большесельского, Угличского, Мышкинского, Тутаевского и Пошехонского районов. На каждой из них в течение года обучение пройдут 180 детей из различных образовательных организаций. Программа рассчитана на 72 часа, из них 36 часов – в очной форме. Кроме того, предусмотрено дистанционное сопровождение реализации детских проектов.



В течение учебного года пройти обучение по программам мобильного «Кванториума» смогут не менее тысячи ребят. Школьники 6 – 8-х классов будут изучать предмет «Технология», ученики 5-х, 9-х, 10-х, 11-х классов – заниматься по современным программам проектной и изобретательской деятельности: это виртуальная реальность, промышленный дизайн, беспилотные летающие объекты, робототехника, IT-технологии, хайтек.