​Уважаемые специалисты сферы охраны природы!

Поздравляю вас с Днем эколога!

Благодарю за активную жизненную позицию и плодотворную совместную работу членов общественных организаций, волонтеров, всех граждан, участвующих в реализации, поддержке и продвижении экологических программ.

Правительство региона совместно с вами выстраивает приоритеты этой деятельности. В конце минувшего года утверждена концепция новой экологической политики. В этом году на реализацию мероприятий по повышению экологической безопасности запланировано более 242 миллионов рублей.

Одна из главных целей нашей с вами работы – просвещение. Необходимо передать детям теоретические и практические знания, привить бережное отношение к природе. Поэтому в школах региона проводится множество образовательных мероприятий экологической направленности.

Желаю всем вам удачи в профессиональной деятельности, счастья и благополучия! Только объединив усилия, мы сможем добиться успеха.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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