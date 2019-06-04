​Уважаемые специалисты сферы охраны природы!



Поздравляю вас с Днем эколога!



Благодарю за активную жизненную позицию и плодотворную совместную работу членов общественных организаций, волонтеров, всех граждан, участвующих в реализации, поддержке и продвижении экологических программ.



Правительство региона совместно с вами выстраивает приоритеты этой деятельности. В конце минувшего года утверждена концепция новой экологической политики. В этом году на реализацию мероприятий по повышению экологической безопасности запланировано более 242 миллионов рублей.



Одна из главных целей нашей с вами работы – просвещение. Необходимо передать детям теоретические и практические знания, привить бережное отношение к природе. Поэтому в школах региона проводится множество образовательных мероприятий экологической направленности.



Желаю всем вам удачи в профессиональной деятельности, счастья и благополучия! Только объединив усилия, мы сможем добиться успеха.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов