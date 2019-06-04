​Ход реализации проекта «Решаем вместе!» 4 июня был рассмотрен на межведомственном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.



В настоящее время в работе находится порядка 200 объектов, 15 уже завершено. Всего на этот год отобрано 495 проектов по направлениям «Городская среда», «Поддержка местных инициатив» и «Культура».



– По результатам ряда конкурсных процедур получена экономия, но использовать эти средства можно будет только в том случае, если договоры будут заключены до 1 июля. Времени осталось мало, менее четырех недель, – сказал Дмитрий Миронов. – Необходимо наращивать темпы. Всего запланировано заключить 511 договоров. А на сегодняшний день заключено только 211, что составляет около сорока процентов. Коллеги, это очень мало: уже лето, а вы все еще продолжаете раскачиваться.



Сегодня из 116 проектов ремонта дворовых территорий заключены муниципальные контракты по 73. Заместитель председателя Правительства области Илья Баланин отметил, что самое большое количество проектов будет реализовано в Ярославле, Рыбинске, Тутаевском, Ростовском и Ярославском районах.



– В этом году мы раньше стартовали и опережаем ситуацию на месяц по сравнению с предыдущим годом. К 1 октября все проекты должны быть завершены, – подчеркнул Илья Баланин. – Уже сейчас надо планировать реализацию проекта в следующем году, чтобы в госэкспертизе не находилось одновременно такое количество проектно-сметной документации. Поэтому районы уже сегодня могут готовить документы.



Губернатор потребовал от глав муниципальных образований усилить внимание к этой работе и напомнил о персональной ответственности за соблюдение сроков.



– Кроме того, не все жители в настоящее время знают, что некоторые проекты носят этапный характер, то есть будут реализовываться не один строительный сезон. Отсюда непонимание, критические реплики, недовольство. Нужно знакомить людей со всеми деталями проектов, в том числе и со сроками работ, – отметил Дмитрий Миронов.



Заместитель губернатора области Андрей Шабалин рассказал об исполнении незавершенных проектов 2018 года. В Первомайском районе готовятся к торжественному открытию после капремонта здания Козского дома культуры. В Данилове в спортивном зале ДЮСШ №1 созданы достойные условия для занятий юных спортсменов. В Некрасовском районе сдана спортплощадка в деревне Климатино, продолжаются работы по благоустройству набережной реки Солоницы.



– Руководству района необходимо до 20 июля завершить все работы за счет средств местного бюджета и с должным качеством, тем самым выполнив взятые ранее на себя обязательства, – добавил Андрей Шабалин.



В Переславле продолжают устранять замечания жителей к питьевым колодцам в деревнях Любимцево и Горохово, а по дворовой территории в районном центре на пересечении улиц Вокзальной и Пушкина претензии сняты. Есть вопросы к качеству исполнения проекта благоустройства Советской площади в селе Великом Гаврилов-Ямского района. Еще один проблемный объект – спортплощадка у школы №27 в Ярославле. Из-за некачественных работ по обустройству футбольного поля оно не было принято. Мэр города Владимир Волков держит ситуацию на контроле. К 1 июля объект сдадут.