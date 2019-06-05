​8 июня в Переславле-Залесском пройдет десятый летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». Сюда приедут Дед Мороз, Снегурочка, Василиса Премудрая, Алеша Попович, Царевна-лягушка, Крошечка-Хаврошечка, Баба-яга, Иван-царевич и другие герои сказок.



– Ярославский регион привлекателен для семейного отдыха с детьми, – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Сейчас у нас разрабатывается новый турмаршрут «Дорога сказок», который объединит всех персонажей: Алешу Поповича в Ярославле, Емелю, щуку и Царевну-лягушку в Ростове, мышку-норушку в Мышкине, Бабу-ягу в Кукобое, Берендея в Переславле-Залесском, Курочку Рябу в Рыбинске.



На переславском фестивале сказочные герои представят свои интерактивные программы. Для гостей праздника будет организована экскурсия в сказочной горнице Берендея, где все желающие смогут посидеть на царском троне и послушать истории про волшебников.



Подробная информация на сайте – https:www.dom-berendej.ru.