|8 июня в Переславле-Залесском пройдет десятый летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». Сюда приедут Дед Мороз, Снегурочка, Василиса Премудрая, Алеша Попович, Царевна-лягушка, Крошечка-Хаврошечка, Баба-яга, Иван-царевич и другие герои сказок.
– Ярославский регион привлекателен для семейного отдыха с детьми, – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Сейчас у нас разрабатывается новый турмаршрут «Дорога сказок», который объединит всех персонажей: Алешу Поповича в Ярославле, Емелю, щуку и Царевну-лягушку в Ростове, мышку-норушку в Мышкине, Бабу-ягу в Кукобое, Берендея в Переславле-Залесском, Курочку Рябу в Рыбинске.
На переславском фестивале сказочные герои представят свои интерактивные программы. Для гостей праздника будет организована экскурсия в сказочной горнице Берендея, где все желающие смогут посидеть на царском троне и послушать истории про волшебников.
Подробная информация на сайте – https:www.dom-berendej.ru.
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вчера, 10:00
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