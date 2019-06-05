​В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 18 трассах областного значения будут работать четыре компании. Договоры между ними и государственным заказчиком ГКУ «Ярдорслужба» заключены. Представители всех этих подрядчиков приняли участие во встрече, которая была организована для дорожных активистов.



– Мы впервые проводим такое мероприятие, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Оно организовано для того, чтобы у наших общественников была возможность задать все интересующие вопросы представителям подрядчиков, департамента дорожного хозяйства и службы заказчика. Для нас важно участие активных жителей в контроле за проведением ремонта. Благодаря их помощи мы можем более оперативно реагировать на нарушения.



Подрядчики уже приступили к работам на первых объектах областной собственности, включенных в национальный проект.



– Со всеми этими организациями работаем не первый год, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Внимание к реализации проекта будет всесторонним. Контролировать процесс будет упрдор «Холмогоры». Также за каждым объектом закреплен куратор от ГКУ «Ярдорслужба», который в постоянном режиме отслеживает ход выполнения работ.



Представители компаний презентовали на встрече свои технические возможности и рассказали о планах работы.



В частности, «Северный поток» приступил к выполнению первого контракта. В текущем году приобретен и смонтирован асфальтобетонный завод, сейчас на нем идут пусконаладочные работы. Закуплено оборудование для лаборатории, новая техника.



Компания «ДЭП-57» выйдет на четыре объекта. Работы на одном из них, в Гаврилов-Ямском районе, уже начались. По словам представителей подрядчика, материалами и техникой они обеспечены. Через три недели в Рыбинске будет запущен новый асфальтобетонный завод, после чего компания приступит к работам в Рыбинском районе.



ГК «ЕКС» заключила контракты на девять объектов. Ремонт начался на четырех из них. У компании два завода в Угличе, один из которых планируют запустить к середине июня, а также современная лаборатория и 140 единиц техники.



«Ярдормост» в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» работает на двух дорогах в Брейтовском и Переславском районах. В рамках нацпроекта его зона ответственности – участок автомобильной дороги Климовское – Ананьино – Волково в Ярославском муниципальном районе. У организации 852 единицы техники, 12 филиалов по всей области и 9 асфальтовых установок.



Активистов больше всего интересовали вопросы, связанные с контролем качества. Было высказано несколько замечаний по гарантийному обслуживанию прошлогодних объектов.



Подрядчики заверили собравшихся, что они готовы к сотрудничеству с общественностью и обсуждению всех замечаний, которые могут возникнуть в ходе работ.