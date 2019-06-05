​5 июня в Ярославле впервые прошел межрегиональный форум «Социальное партнерство «Экология в ЖКХ», год 2019». Участие в обсуждении природосохраняющих технологий и проектов приняли представители органов власти, Общественной палаты, некоммерческих о​рганизаций региона, а также гости из Воронежской, Рязанской, Костромской, Ростовской областей и города Москвы.



– Сегодня сложно найти сферу деятельности, где бы ни возникали аспекты экологии, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Поэтому губернатор Дмитрий Миронов в прошлом году инициировал разработку и реализацию новой экологической политики в регионе. Она стала мощным инструментом синхронизации усилий по самым важным направлениям взаимодействия всех органов власти, надзорных органов, бизнеса и общественности для обеспечения экологической безопасности в регионе. Нам удалось добиться прорыва практически по всем основным направлениям охраны окружающей среды и природопользования, работая вместе. Если говорить о коммунальном хозяйстве, этот аспект – вместе и сообща – особенно важен. Ведь от позиции каждого собственника жилья зависит многое.



Одним из ярких примеров коллегиального подхода также является губернаторский проект «Управдом», в рамках которого удается не только проводить масштабную и эффективную разъяснительную работу с населением, но и вовлекать в процесс взаимодействия различные уровни власти, предпринимательство, некоммерческие организации и граждан с целью улучшения качества предоставления коммунальных услуг. По мнению участников форума, проект позволяет вовлекать население в процесс создания новой экологически безопасной системы обращения с отходами.



В рамках форума на тридцати площадках представлены различные формы работы по общественному контролю на территориях, которые требуют благоустройства, новые проекты и программы по развитию жилищного и экологического просвещения не только в Ярославской, но и в Московской, Воронежской и Ростовской областях.



О наработках одного из проектов по организации раздельного сбора ТКО рассказали представители ТСЖ, которое первым в Ярославле стало сортировать отходы в своем дворе. Также были представлены проект «Экомобиль», который охватил Ростовскую область и теперь реализуется уже в трех районах Ярославской области, и проект «Экодвор» Тутаевского района – один из лучших примеров экологического партнерства.



На специально подготовленной выставке представлены разнообразные проекты, посвященные экологическому воспитанию, раздельному сбору отходов и продуктам вторичной переработки.



– Главная идея форума – действовать сообща. В нашей Ярославской области за последний год в этом направлении в рамках реализации новой экологической политики удалось добиться главного. Люди сегодня переформатировали свое отношение к экологическим проблемам, перейдя к действию, – отметила председатель правления ассоциации нанимателей жилья «РАНЖ» Татьяна Бородина. – Все просто. Мой дом – моя крепость, и от того, насколько я участвую в процессе, зависит чистота и внутри, и на прилегающей территории, а также то, что ждет моих детей через десяток лет. Уверена, что обмен опытом и идеями в рамках форума станет хорошим дополнительным стимулом для активного развития общественных инициатив на территориях.



В качестве главных экспертов форума выступили ординарный профессор кафедры местного самоуправления департамента ГМУ факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики», доктор политических наук Елена Шомина и исполнительный директор ассоциации ТСЖ и ЖСК Москвы, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по жилищной политике Евгения Юнисова.



Организатор форума – ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ» при поддержке Фонда президентских грантов.​