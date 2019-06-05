​5 июня в Правительстве региона руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин встретился с представителем посла ФРГ в России Йоахимом Кнодтом. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Ярославской области с федеральной землей Гессен.



– В 2021 году исполняется 30 лет партнерским связям наших регионов. По этому случаю обсуждается возможность подписания обновленного документа о сотрудничестве, – сообщил Кирилл Сорокин. – У нас есть конкретные перспективные проекты в сфере экономики, культуры, образования, туризма, молодежной политики, геодезии и кадастра. Пакет предложений по сотрудничеству мы передадим в Правительство земли Гессен через бюро по кооперации Гессен – Ярославская область.



Сегодня регион заинтересован в развитии взаимодействия в сферах машиностроения, электронной и химической промышленности, экологии и фармацевтики. В настоящее время уже идут переговоры относительно организаций прямых бизнес-миссий. В этом году планируется визит представителей немецких компаний в Ярославль.



По итогам 2018 года Германия занимала 2-е место среди торговых партнеров Ярославской области. Объем товарооборота составил более 100 миллионов долларов США.



– Я представитель не только посла ФРГ в России, но и федеральной земли Гессен, поэтому особо заинтересован в продолжении сотрудничества. Мы рассмотрим ваши предложения и готовы внести свои. В первую очередь, безусловно, речь идет об экономическом сотрудничестве, организации школьных и студенческих обменов, – сообщил Йоахим Кнодт.



В 2018 году порядка тысячи человек приняли участие в проектах, связанных со школьными обменами. В этом году благодаря обществу русско-немецко-французской дружбы Германию посетили учащиеся гимназии имени А.Л. Кекина. С 1999 года на регулярной основе молодые люди из Гессена принимают участие в международном студенческом фестивале «Статус» в Ярославле, а молодежь Ярославской области участвует в международном молодежном спортивном лагере «EuroCamp» (Гессен).



В рамках двухдневного визита Йоахим Кнодт посетит завод «Р-Фарм», центр немецкого языка, школу №43 в Ярославле, встретится с преподавателями и студентами кафедры немецкого языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.