​8 июня в городском парке Гаврилов-Яма пройдет IX фестиваль дорожной песни «Страна ямщика».



Организаторы предлагают гостям своеобразное погружение в историю почтового дела России. Запланированы парад открыток, выставка почтовой атрибутики, интерактивные программы. Также будут открыты конная поляна с театром, игровая поляна, детское пространство и литературная мастерская. Подкрепиться гости смогут на гастрономической поляне, спроектированной командой фестиваля «Пир на Волге».



Музеи Гаврилов-Яма предложат гостям специализированные экскурсионные программы.



Традиционной составляющей праздника вновь станет «Битва хоров». В этом году она пройдет в виде «ХОРО-шоу» в несколько этапов. Финал и битва сильнейших стартуют в 16.20.



Вечером в городском парке состоится глобальный песенный флешмоб. Тексты песен заранее размещены на сайте «Мбуцнт.рф» а также будут раздавать на самом мероприятии. Вместе со всеми выступать будут солисты фолк-группы «Че те надо?!».



– Гаврилов-Ям – город, имеющий уникальный и ярко выраженный имидж в единой концепции регионального бренда «Ярославия – среднерусская Гардарика», – отметила директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – Практически вся линейка событий продвигает местный бренд «Страна ямщика», при этом используются новые форматы, востребованные у современной аудитории. Об этом свидетельствуют и цифры: в прошлом году гостями туристического праздника «Страна ямщика» стали более 10 тысяч человек.