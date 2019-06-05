​5 июня в Воронеже состоялось торжественное открытие Всероссийского театрального марафона в Центральном федеральном округе.



Одно из ярких событий церемонии – театральный парад. Ярославскую область представляли театр имени Федора Волкова, Ярославский ТЮЗ, Рыбинский драматический театр, Ярославский и Рыбинский театры кукол.



– Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Марафон стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны – Калининграде. Наши театры примут эстафету от Тверской области.



В рамках марафона региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Это статуэтка в форме древнегреческого амфитеатра, на которой выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Также проходят мастер-классы и круглые столы, творческие встречи с ведущими деятелями культуры, студентами и преподавателями вузов.



Театральный марафон в Центральном федеральном округе продлится с 5 июня по 30 августа. Ярославская область примет его с 23 по 25 июня.



Справка



Сегодня театральное сообщество региона представлено профессиональными театрами, Ярославским театральным институтом – единственным среди областных центров Европейской России специализированным учреждением высшего профессионального образования, а также 301 любительским театральным коллективом. В Год театра в области состоится 20 премьер, будет показано 1422 спектакля.