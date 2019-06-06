​Начал работу первый в регионе гериатрический кабинет. Врач, специализирующийся на проблемах пожилых людей, ведет прием в поликлинике №2 Центральной городской больницы Ярославля.



– Открытие первого гериатрического кабинета для области – знаковое, ожидаемое событие. Есть врач-педиатр, есть терапевт, а теперь появился гериатр, который занимается пациентами старших возрастных групп, – отметил главный специалист департамента здравоохранения Ярославской области по гериатрии Павел Тихонов. – К гериатру обращаются пациенты, у которых много заболеваний. Он анализирует все лекарства, которые назначены врачами других специальностей, чтобы человек получил именно ту терапию, которая принесет ему пользу.



Врач-гериатр занимается не только лечением. Он выступает как медик, психолог и социальный работник одновременно, чтобы комплексно оценить геронтологические синдромы, социальный статус и хронические заболевания пациента. Главная задача – сохранить качество жизни пожилого человека, его автономность, то есть независимость от посторонней помощи. Такая организация работы с пациентами старших возрастных групп способствует увеличению продолжительности здоровой, активной жизни, что соответствует целям проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



– Совершенствование работы поликлиники №2 продолжается, она участвует в реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, – сообщила заместитель главного врача Центральной городской больницы по поликлинике Светлана Бутусова. – Благодаря открытию гериатрического кабинета медицинская помощь для пациентов старше 60 лет становится более доступной, а кроме того, мы разгружаем терапевта и сокращаем очереди у его кабинета. Врач-гериатр затрачивает на прием от 30 до 40 минут, что на обычном терапевтическом приеме практически невозможно.



Об особенностях оказания медицинской помощи пациентам пожилого возраста и создании гериатрических служб врачи говорили на конференции «Гериатрия – инвестиции в будущее». В рамках федерального проекта «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография» в течение 2019 года такие конференции пройдут более чем в 20 регионах России.



– Сейчас большое внимание уделяется медицине пожилого возраста, так как таких пациентов становится все больше, – подчеркнула главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. – Это связано с тем, что увеличивается продолжительность жизни, и это не только российская тенденция, так происходит во всем мире. В наших национальных проектах одной из задач является увеличение активной продолжительности жизни, и именно эти задачи решает медицина пожилого возраста. Это молодая наука. Сейчас проводится много научных исследований в данной области, и врачи активно осваивают новое направление. В этом году выделено хорошее финансовое сопровождение для подготовки гериатров по всей России. К 2024 году мы должны подготовить почти 22 тысячи таких специалистов.



Кроме кабинета гериатра в Ярославле в ближайшее время начнут работу 10 гериатрических коек в стационаре Центральной городской больницы. В планах на 2020 год – открытие геронтологического центра, а к 2024 году в регионе будут работать уже 15 гериатрических кабинетов и не менее 68 коек.