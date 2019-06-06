​6 июня на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ярославской области и компания «ХайТэк» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и председатель совета директоров компании Николай Ивенев.

– Одна из ключевых тем форума – «Технологии, приближающие будущее», и Ярославская область идет в правильном направлении, заключая здесь соглашение с перспективной и одной из крупнейших IT-компаний страны, – сказал Дмитрий Миронов. – Это позволит успешно справиться с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ», а также с задачами развития отрасли информационных и коммуникационных технологий в регионе.

Соглашение предполагает тесное сотрудничество с целью реализации проектов по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в такие отрасли, как промышленность, здравоохранение, государственное управление и другие. Документом определены общие принципы и приоритетные направления взаимодействия, в том числе вопросы инновационной деятельности.

– Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта – это глобальная тенденция, – подчеркнул Николай Ивенев. – Уверен, подписанное соглашение о сотрудничестве укрепит наши деловые и дружеские связи, а взаимодействие позволит ускорить процесс освоения и внедрения когнитивных технологий и создать базу для появления отечественных решений, максимально использующих возможности искусственного интеллекта.

Предусмотрены обмен специалистами и делегациями, формирование рабочих групп для исследовательских проектов. В рамках сотрудничества Правительство Ярославской области и «ХайТэк» будут проводить консультации, совещания, круглые столы и симпозиумы и обсуждать достигнутые в ходе совместной работы результаты.

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