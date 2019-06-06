​6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашение с учредителем ООО «Технопром» Еленой Докукиной о сотрудничестве в туристической сфере. Документ предусматривает развитие экотуристического рекреационного комплекса «Джао Да!ча» в городском округе Переславль-Залесский.



– Ставка делается не только на создание в регионе нового формата экологического туризма и органического пищевого производства, но и на бережное отношение к природным ресурсам, экологии, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы работаем над тем, чтобы путешествовать по Ярославской области было комфортно и интересно. Для этого решаем целый комплекс задач: ремонтируем и строим дороги, развиваем транспорт, создаем новые гостиницы, туристско-информационные центры. Открываются новые музеи, появляются необычные, современные маршруты.



Проектом предусмотрены корпус с рестораном и бассейном, семейные домики, палаточный лагерь, юрты, скотный двор и конюшня, теплицы, детская площадка, офф-роуд-трасса для квадроциклов и прогулочные маршруты.



Объем инвестиций – 1 миллиард рублей, планируется создание не менее 100 рабочих мест.



Правительство области рассматривает возможности предоставления инвестору мер государственной поддержки.



В августе на территории комплекса пройдет первый музыкальный фестиваль.