|В ярославском индустриальном парке «Новоселки» будет создан когенерационный энергетический центр. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и директор компании «Яркогенерация» Игорь Викулин.
– Запуск когенерационного центра позволит снизить стоимость энергии и обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение индустриального парка, в числе резидентов которого сегодня такие крупные компании, как «Тева», «Комацу», «Такеда», – сказал Дмитрий Миронов. – Мы постоянно работаем над тем, чтобы инвесторам было комфортно вести бизнес в Ярославской области. Большое внимание уделяется инфраструктуре, и соглашение с компанией «Яркогенерация» – очередной шаг к ее совершенствованию.
Проект планируется реализовать в срок до 31 декабря 2021 года. Объем инвестиций составит 600 миллионов рублей. Будет создано не менее 10 новых рабочих мест, увеличится налоговый поток в бюджет области.
Ранее между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Яркогенерация» был заключен договор, согласно которому компания получила земельный участок для проведения работ. В настоящее время ведется подготовка к запуску когенерационных газопоршневых электростанций, позволяющих сформировать систему распределительных источников электрической и тепловой энергии.
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