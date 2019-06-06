​Региональный исполком ОНФ провел круглый стол, посвященный реорганизации медицинских учреждений Ярославской области. В нем приняли участие представители департамента здравоохранения и фармации, эксперты, депутаты, члены профсоюза работников здравоохранения.



– Много говорится о реорганизации, но немногие понимают, что это за процесс и куда он ведет, – отметил глава регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков. – Важно объяснить людям, что их ждет.



Один из вопросов касался объединенной больницы №3. По мнению экспертов, развиваться медучреждение, особенно в поселке Резинотехники, должно в направлении создания мощной амбулаторной службы.



– Здесь мы планируем создать сильную поликлинику с хорошими дневными стационарами – хирургическим, гинекологическим и терапевтическим. Потребность в этом большая, – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.



Главный педиатр области Марина Писарева добавила, что при этом необходимо выделить взрослое и детское отделения.



– Врачи не должны принимать детей вместе со взрослыми пациентами, как это было здесь раньше, – подчеркнула она.



Еще одна важная тема – объединение больниц №2 и 8. Слово взял главный травматолог области Александр Дегтярев.



– Для дальнейшей работы отделения ортопедии больницы №2 необходимы ремонт операционных, приобретение оборудования, получение лицензии на высокотехнологичную помощь, – сказал он. – Если перевести заявку в рубли: ремонт трех операционных залов – это минимум 100 миллионов рублей на каждый, приобретение высокотехнологичного артроскопического оборудования – минимум 6 миллионов рублей, а то, что реально необходимо, стоит 12 миллионов. При этом у нас недогружены мощности ортопедического отделения госпиталя ветеранов войн, больницы Соловьева. Здесь работают самые высококвалифицированные врачи, но эти медучреждения вынуждены людям отказывать, поскольку сейчас часть госзадания у больницы №2. В то же время я говорю о безопасности: нормальной реанимации во второй больнице нет.



Специалисты ортопедического отделения, по мнению главного травматолога, должны обязательно работать в районе, но только в дневном стационаре.



Также участники заседания обсудили объединение скорой помощи с медициной катастроф. Главный специалист региона по скорой медицинской помощи Людмила Кукушкина отметила, что это позволит обеспечить более эффективное использование бригад при ДТП, ЧС, эвакуации тяжелых больных, усилить контроль за работой.



– Такая же реорганизация проведена в соседних Ивановской, Костромской областях, что показало правильность и эффективность этой инициативы, – сообщила она. – Станция скорой ежегодно обслуживает 220 – 230 тысяч вызовов, отделение медицины катастроф – 680 – 700. Нагрузка отделения центра медицины катастроф в среднем 1 – 1,5 вызова за сутки, на бригаду скорой помощи – 15 – 25 вызовов. При этом на ДТП выезжают в основном бригады скорой медицинской помощи.



Людмила Кукушкина подчеркнула, что при объединении все врачи, фельдшеры, медсестры будут сохранены.



В дальнейшем тематические площадки по вопросам медицины будут проходить на площадках ОНФ регулярно. Департамент здравоохранения и фармации представит на них дорожную карту реорганизации отрасли.