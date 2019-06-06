​Для обеспечения пожарной безопасности лесов в регионе обустроено 258 километров минерализованных полос, установлено 168 аншлагов и 108 шлагбаумов, 174 места отдыха оснащены средствами пожаротушения.



– Минерализованные полосы препятствуют переходу огня на деревья с прилегающих территорий, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В этом году будет обустроено 840 километров новых объектов, а также прочищены ранее подготовленные полосы протяженностью 1680 километров. При прокладке слой почвы оголяют, а дерн, траву, хвою, листья и прочие материалы, которые могут загореться, присыпают землей. При очаговых возгораниях такая вспаханная полоса препятствует распространению низового пожара на другие участки лесного массива.



В пожароопасный период все лица, владеющие или распоряжающиеся прилегающей к лесу территорией, обязаны проводить ее очистку от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках шириной не менее 10 метров от леса. Если очистить эти территории невозможно, собственник земельного участка обязан отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра.



На сегодняшний день на территории Ярославской области зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 2,8 гектара, которые удалось локализовать и потушить в оперативном порядке без значительного ущерба лесным насаждениям. На особом контроле – выполнение противопожарных мероприятий и профилактическая работа с населением. Сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» проводят постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах. Патрулирование ведется в ежедневном режиме.



В целях усиления мер по предотвращению возгораний на землях лесного фонда Ярославской области в соответствии с указом губернатора Дмитрия Миронова с 30 мая установлен особый противопожарный режим. Штраф за его нарушение: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч. То есть разведение обычного костра в лесу или в прилегающей к нему зоне может стоить отдыхающим четыре тысячи рублей.



В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности, а также возгораний в лесу или рядом с ним необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112, 01 или через мобильное приложение «Берегите лес».