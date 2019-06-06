​В Ярославской области инвестор направит 200 миллионов рублей на организацию системы сбора и утилизации химических источников тока. Это предусматривает трехстороннее соглашение, заключенное 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Миронов, генеральный директор ООО «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев и генеральный директор ООО «Национальная экологическая компания» Александр Климов.



– Мы целенаправленно работаем над повышением экологической безопасности региона, в том числе в рамках национальных проектов, – сказал Дмитрий Миронов. – Обезвреживание отработанных батареек – неотъемлемая часть этого процесса. За 2018 год в регионе собрано более восьми тысяч килограммов химических источников тока, в 2019 году – уже более трех тысяч килограммов. Ранее мы финансировали их утилизацию из средств областного бюджета. В рамках сегодняшнего соглашения учитывается ответственность одного из крупнейших производителей, который вложит средства в создание необходимой инфраструктуры.



Правительство области, компания «Дюраселл Раша» и Национальная экологическая компания займутся разработкой совместного плана мероприятий по развитию системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока.



– Соглашение предусматривает масштабирование тех проектов, которые уже работают в Ярославской области. ООО «Дюраселл Раша» хотело бы придать импульс развитию и построению устойчивой инфраструктуры по сбору батареек для дальнейшей утилизации, – сказал Юрий Коротаев. – Мы планируем установить контейнеры в розничных магазинах, в социальных учреждениях и организациях ЖКХ и наладить сбор батареек для их утилизации. Эта работа идет в рамках нацпроекта для всей страны. В Ярославской области есть компания, которая уже имеет возможность переработки батареек, и есть политическая воля – запустить этот проект и поддержать его.



До конца года будет оборудовано порядка 100 мест сбора батареек.



В рамках реализации инвестпроекта к проблеме раздельного сбора опасных отходов планируется привлекать не только предприятия и организации. С целью формирования экологически ориентированного мировоззрения подрастающего поколения будут проводиться тематические занятия в школах и вузах, а также акции по сбору отработанных батареек с поощрением наиболее активных участников.



Справка



ООО «Дюраселл Раша» в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации реализует проект по созданию комплексной инфраструктуры раздельного сбора химических источников тока.



ООО «Национальная экологическая компания» осуществляет работы по сбору, вывозу, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов различных классов опасности. С 2018 года работает в Ярославской области.