​Работа с поставщиками и развитие производственной кооперации стали темой круглого стола в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.



В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, представители крупных федеральных госкомпаний, банковского сектора, а также промышленных предприятий региона. В их числе – ПАО «ОДК-Сатурн», Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова, ПАО «Славнефть-ЯНОС» и другие.



Ярославцы смогли напрямую пообщаться с руководителями ОАО «РЖД», «ВЭБ.РФ», ПАО «Россети», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», АО «МСП Банк», ГК «Российские автомобильные дороги», ПАО «МОЭСК». В ходе диалога обсуждались вопросы развития производственной кооперации с промышленными предприятиями области по программам импортозамещения, разработка и производство новых видов продукции для нужд крупнейших заказчиков, реализация инвестпроектов, взаимодействие крупнейших заказчиков и субъектов МСП области, реализация программ по развитию («выращиванию») субъектов МСП для участия в закупках крупнейших заказчиков.



– Петербургский форум – одна из эффективных коммуникационных площадок для представителей бизнес-сообщества и органов власти, которая ускоряет взаимодействие по налаживанию партнерских связей, развитию системы кооперации для наших предприятий, осуществлению трансфера технологий от крупных производителей, – отметил Максим Авдеев. – Участники круглого стола высоко оценивают потенциал компаний региона для сотрудничества. Уверен, что результатом станут новые проекты и расширение портфеля заказов ярославских предприятий.



В частности, по объему закупок крупнейшими заказчиками у малых и средних предприятий Ярославская область занимает 6-е место среди регионов ЦФО. По итогам 2018 года объем закупок у МСП вырос почти в два раза и составил 20 миллиардов рублей, 1052 предприятия сектора заключили 4274 контракта.



В регионе созданы и функционируют девять организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, ведущие объединены на базе центра «Мой бизнес».



В 2018 году получателями региональных мер поддержки стали более 2,2 тысячи субъектов МСП Ярославской области. Общий объем кредитования этого сектора составил 55,8 миллиарда рублей. Портфель действующих микрозаймов и поручительств, выданных Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, на конец 2018 года увеличился на 13,9 процента и превысил 545 миллионов рублей. Региональной лизинговой компанией в 2018 году с субъектами индивидуального и малого предпринимательства заключено 32 договора лизинга на общую сумму 345,2 миллиона рублей.



В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на акселерацию МСП, расширение его доступа к финансовой поддержке, популяризацию предпринимательства, улучшение условий ведения бизнеса будет выделено до 2024 года более 1,5 миллиарда рублей.



Если сегодня в МСП работают 190 тысяч человек – пятая часть трудоспособного населения области, то в рамках нацпроекта задачей является увеличение к 2024 году этого показателя до 215 тысяч человек и доли малого и среднего предпринимательства в ВРП до 32,5 процента.