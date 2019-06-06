​Воспитанники еще трех детских садов Ярославля – №163, 48, 185 – присоединились к общероссийскому движению «Эколята». 6 июня в него торжественно приняли 40 ребят.



– В природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята», инициированном Советом Федерации, мы участвуем с 2017 года, – рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Сейчас в движение входят 150 детских садов и школ из 16 муниципальных районов нашего региона. Проект «Эколята» решает важные задачи по экологическому просвещению и воспитанию подрастающего поколения.



Перед церемонией малыши приняли участие в интерактивной театрализованной программе, авторами которой стали ярославские педагоги дополнительного образования из Центра детско-юношеского туризма и экскурсий. Затем ребята дали клятву настоящих эколят, им вручили значки и свидетельства. Каждый получил в подарок от представителей регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования маленький иллюстрированный альбом «Природа земли Ярославской», билеты в зоопарк и блокнот.



– Движение «Эколята» – один из важных природоохранных проектов, реализующихся в нашем регионе в рамках новой экологической политики, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – В процессе эковоспитания задействованы все возрастные группы юных ярославцев. Формирование у них культуры бережного отношения к природным ресурсам позволит усилить экологическую безопасность региона.