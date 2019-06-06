​Заключен контракт на строительство хирургического корпуса онкологической больницы в Ярославле, подрядчик уже приступил к работам.



– Благодаря губернатору Дмитрию Миронову средства на реализацию проекта выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения», – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – На 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 422 миллионов рублей, из них 300 миллионов – федеральные средства, остальное – областные. Сейчас мы приступаем ко второму этапу реализации самого крупного социально важного проекта за последние несколько лет.



В рамках первого этапа в 2018 году была подготовлена площадка, из зоны строительства объекта были полностью вынесены все сети инженерно-технического обеспечения.



Новый корпус будет почти в два раза больше существующего. Площадь – более 20 тысяч квадратных метров, 9 надземных этажей (включая технический) и один подземный. Предусмотрено несколько отделений и 12 операционных. Мощность объекта – 266 мест.



Кроме основного здания планируются кислородная станция, дизель-генераторная электростанция, а также стоянка, в том числе для маломобильных граждан. Пациенты смогут получать диагностическую, хирургическую и реанимационную помощь круглосуточно.



Здание возводится в непосредственной близости от корпуса №1 областной онкологической больницы.