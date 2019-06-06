​В Ярославской области в активную фазу вышла реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики уже приступили к нескольким объектам.



– Особенность этого года – большое количество областных дорог, которые будут приведены в нормативное состояние, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Многое предстоит сделать в Ярославле. Это будет и новое строительство, и реконструкция, и капремонт. Кроме того, две дороги будут отремонтированы в Тутаевском районе. Здесь работы стартовали в середине мая.



В плане – участки улицы Комсомольской в Тутаеве от улицы Петра Шитова до улицы Дементьева и от улицы Дементьева до проспекта 50-летия Победы, а также улица Петра Шитова от улицы Соборной.



Основные виды работ: замена асфальтобетонного покрытия, бортового камня, ремонт тротуаров, ливневых колодцев, устройство ограждения, площадок для автобусных остановок, нанесение дорожной разметки.



– У нас работает ярославская компания, сумма контракта – 38,4 миллиона рублей, – сообщил директор МУ «Агентство по развитию Тутаевского района» Владимир Пшеничников. – Одним из требований к подрядчику было наличие строительных материалов на пять дней вперед, чтобы не терять динамику. Со стороны администрации работы в ежедневном режиме контролируют два инженера технического надзора.



Сегодня ход ремонта на участке от улицы Дементьева до проспекта 50-летия Победы проверили представители общественности.



– Мы видим, что все идет по графику, это хорошо, – рассказал председатель Общественной палаты Тутаевского района Анатолий Упадышев. – Местные жители давно ждут этого ремонта. Очень важно, что работы ведут в дневное время и нет никакого неудобства для людей, ночью техника никому не мешает.



По словам подрядчика, на сегодня в полном объеме демонтирован старый бордюрный камень, идут плановые земляные работы. Через 10 дней планируется приступить к фрезерованию. Срок завершения работ – вторая половина июля.