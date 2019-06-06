​В муниципальные комплексные центры социального обслуживания населения передано 16 микроавтобусов. Они закуплены по программе «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» для транспортировки граждан пожилого возраста из сельской местности в районные больницы для прохождения диспансеризации.



Передачу ключей приурочили к торжественному мероприятию, посвященному Дню социального работника. Оно прошло в ярославском Концертно-зрелищном центре. От лица губернатора собравшихся поздравил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев.



– Ваша работа вызывает искреннее восхищение. Вы должны гордиться тем, что даете отчаявшимся людям свое тепло, заботу, дарите надежду на завтрашний день, – сказал Игорь Селезнев. – Сегодня все мы на пороге инновационных решений по выстраиванию системы долговременного ухода и участия в оказании паллиативной помощи при межведомственном взаимодействии с медиками. Я от всего сердца благодарю вас за не всегда благодарный, но такой благородный труд!



На торжественном мероприятии в честь профессионального праздника наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания по 14 номинациям.



– В 2018 году социальную поддержку получили более 470 тысяч жителей Ярославской области, – рассказала директор департамента труда и социальной поддержки населения Лариса Андреева. – В регионе предусмотрено 64 вида выплат, пособий и компенсаций. Из федерального и областного бюджетов на социальные обязательства было выделено около шести с половиной миллиардов рублей.