​К 2020 году количество школьников, прошедших профессиональные пробы, планируется увеличить с 9 до 11 тысяч человек, число семей, включенных в профориентационную деятельность, – вдвое.



Эти и другие показатели эффективности реализации комплекса мер по развитию профориентации и содействию трудоустройству выпускников на 2018 – 2020 годы 6 июня обсудили на заседании профильного межведомственного совета, которое прошло в Рыбинске.



– Навигация по востребованным и перспективным профессиям и трудоустройство выпускников входят в число значимых механизмов кадрового обеспечения экономики наряду с прогнозированием кадровых потребностей, практико-ориентированной системой подготовки кадров, независимой системой оценки квалификаций, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Сегодня мы имели возможность познакомиться с работой экспозиционно-просветительского центра «Объединяя поколения» Рыбинского завода приборостроения. Это современное пространство создает новые возможности для привлечения внимания молодежи к актуальным направлениям деятельности и к одному из значимых для региона предприятий.



В планах также до конца следующего года с 30 до 70 процентов увеличить долю руководителей и педагогов профобразовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным программам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям.



Также участникам заседания был представлен обновленный вариант дорожной карты реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 – 2020 годы.



Об опыте профориентационной работы и знакомстве старшеклассников с предприятиями региона рассказали директор областного центра «Ресурс» Ирина Кузнецова и представители промышленных предприятий области. Для подростков были организованы интерактивные экскурсии, профориентационные игры и квесты, посещения музеев и производственных площадок, встречи с работодателями и дискуссионная площадка «Стремление к успеху».



Справка



Совет создан распоряжением губернатора области, чтобы обеспечить согласованность действий, направленных на развитие системы профориентации и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования.