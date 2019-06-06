​Вакцинацией должно быть охвачено не менее 95 процентов населения. Риски, возникающие при снижении этого показателя, новые вакцины и возможности экспресс-диагностики инфекционных болезней эксперты и главные эпидемиологи Центрального федерального округа обсудили на межрегиональной научно-практической конференции «Вакциноуправляемые инфекции, проблемы и пути решения», которая прошла в Ярославле.



– То, что сейчас увеличилась заболеваемость корью, коклюшем, – это падение коллективного иммунитета за счет отказов от вакцинации, – сказал академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины университета имени И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. – Например, в странах Латинской Америки дифтерия была ликвидирована в конце 90-х годов, а в прошлом году в Венесуэле было более 1200 случаев. Дело в том, что там охват вакцинацией всего 40 процентов, а в отдельных регионах – 20 процентов. На этом фоне неотвратим занос возбудителя за счет миграционных процессов с одной территории на другую. Если вакцинировано 95 процентов населения, можно быть спокойным: даже если произойдет занос, широкого распространения инфекции не будет.



Национальный календарь прививок появился в 50-х годах, когда стало увеличиваться число инфекций, против которых врачи вакцинировали жителей страны. Сначала прививки делали только от оспы, дифтерии и туберкулеза. Сейчас национальный календарь значительно расширен и постоянно претерпевает изменения. Например, несколько лет назад была введена вакцинация против пневмококковой инфекции.



– По детским прививкам у нас охват 95 процентов и выше, – сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Татьяна Дружинина. – Сейчас большое внимание также уделяется вакцинации взрослых: хронических больных, пожилых, тех, кто не защищен от инфекции и может тяжело переболеть. Это профилактика летальности. Например, пневмококковая инфекция. Летальность от пневмонии – это проблема по всей стране, и в нашем регионе тоже. Своевременная вакцинация населения от этой инфекции – одна из наших задач.