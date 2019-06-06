​«Сыктывкар Тиссью Груп» вложит в развитие своего ярославского производства более 930 миллионов рублей. Соглашение о реализации нового инвестиционного проекта в рамках Петербургского экономического форума подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор компании Марк Резник.



– «Сыктывкар Тиссью Груп» – наш давний инвестиционный партнер. За семь лет, прошедших с начала строительства производственной площадки в поселке Семибратово, компания вложила в ее становление более 3 миллиардов рублей, – отметил Дмитрий Миронов. – Сегодня начинается очередной этап развития: на заводе будут запущена новая линейка продукции. В Ярославской области традиционно поддерживают инвесторов: проект включен в перечень приоритетных для региона и продолжит получать налоговые преференции.



В расширение производства компания вложит как собственные, так и привлеченные средства: она получила льготный займ от федерального Фонда развития промышленности в размере 400 миллионов рублей. С открытием новой производственной линейки будет создано не менее 20 рабочих мест.



– Соглашение между Правительством Ярославской области и ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» – это договор о продолжении нашего длительного и успешного сотрудничества, – сказал Марк Резник. – Благодаря мерам, принимаемым губернатором и Правительством региона по обеспечению его развития, на территории создан благоприятный инвестиционный климат, наблюдается стабильный рост экономических показателей, идет процесс модернизации инфраструктуры. На основании этого мы приняли решение о дальнейших инвестициях в производство в Ростовском районе.



Справка



ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» – промышленное предприятие, включающее в себя две производственные площадки: «Сыктывкар» в Республике Коми и «Ростов» в Ярославской области. Предприятие, расположенное в поселке Семибратово, специализируется на выпуске высококачественной облагороженной макулатурной бумаги-основы, туалетной бумаги, бумажных полотенец и прочих изделий. На площадке имеются собственная мини-ТЭЦ мощностью 6 МВА и станция биологической очистки сточных вод.



Сегодня ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» занимает около 12 процентов российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции, ассортимент готовых изделий насчитывает свыше 100 наименований.