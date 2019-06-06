​6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Ярославской области в присутствии губернатора Дмитрия Миронова подписан документ о сотрудничестве между ЯрГУ имени П.Г. Демидова и компанией «1С».



– Соглашение направлено на достижение ключевых целей национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика РФ», – сообщил Дмитрий Миронов. – В частности, совместная работа университета и компании нацелена на проведение прикладных исследований в области развития новых производственных технологий и искусственного интеллекта. Развитие этого направления приобретает особое значение в связи с поставленными Президентом страны Владимиром Путиным стратегическими задачами по реализации национальных проектов.



В рамках сотрудничества предусмотрена организация деятельности центра превосходства цифровой трансформации экономики «1С», открытого на базе опорного вуза региона. Стороны объединят усилия в подготовке и переподготовке кадров для проведения прикладных исследований. Соглашение также подразумевает создание малых инновационных предприятий, организацию практики для студентов ЯрГУ имени П.Г. Демидова на предприятиях – партнерах компании «1С» и выплату именных стипендий.



– В цифровой экономике главный ресурс – это кадры, поэтому система образования – это наш основной кадровый ресурс, – сказал директор ООО «1С» Борис Нуралиев. – У нас много образовательных программ о том, как разрабатывать системы «1С», но до сих пор не было хорошего отечественного курса о комплексном автоматизированном управлении предприятиями. Это первая разработка, и мы опробуем ее в ЯрГУ. В случае успеха будем тиражировать этот опыт по всей стране с помощью ярославских преподавателей.



По словам ректора ЯрГУ имени П.Г. Демидова Александра Русакова, в университете благодаря компании «1С» появится возможность осуществлять подготовку эффективных кадров для цифровой экономики, использовать совершенно новые программы и участвовать в национальных проектах.



Кроме того, планируется объединение усилий вуза и компании «1С» для цифровизации деятельности органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы Ярославской области.