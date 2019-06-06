​С июня региональный Центр поддержки предпринимательства расширил список тем, по которым предпринимателям оказываются консультационные услуги. Они предоставляются бесплатно и включают не только устное консультирование, но и помощь в оформлении документов.



– Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Всего в 2019 году планируется оказать около двух тысяч консультационных услуг.



С начала года специалисты Центра поддержки предпринимательства консультировали представителей бизнеса по вопросам получения кредитных и иных финансовых ресурсов, по мерам государственной поддержки регионального и федерального уровня, а также по общим вопросам развития. Теперь к работе подключают экспертов из профильных организаций. Они будут рассказывать о финансовом планировании, маркетинговом, информационном и патентно-лицензионном сопровождении деятельности, правовом обеспечении процесса, сертификации товаров, работ и услуг.



С августа начнутся консультации по подбору персонала и применению трудового законодательства РФ, в том числе по оформлению необходимых для приема на работу документов, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы.



Чтобы получить консультацию, предпринимателю необходимо обратиться по адресу: Ярославль, ул. Свердлова, 25д, 3-й этаж – центр «Мой бизнес», тел. (4852) 594-754, либо оформить заявку через форму на сайте http://yarincubator.ru/cpp76.