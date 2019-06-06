​В деревне Глебовское и селе Спас-Виталий Ярославского муниципального района завершено строительство трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи. Эта работа проводилась по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Ранее договоренность о поэтапном решении вопроса электрификации земельных участков, которые предоставляются в том числе льготным категориям граждан, была достигнута главой региона с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским.



В 2019 году были выбраны две пилотные территории в Ярославском муниципальном районе. Именно здесь предоставлено наибольшее количество земельных участков.



– Действительно, сделано большое дело. Электрификация дает возможность людям активно осваивать землю, строить на ней дома, – сказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Такого комплексного подхода раньше не было. Мы продолжим развивать инфраструктуру на этой территории.



Теперь, чтобы иметь возможность провести электросети к границам своих участков, собственникам земли необходимо обратиться с заявкой в территориальную сетевую организацию.



– Выполненные мероприятия в деревне Глебовское обеспечили возможность технологического присоединения к электрическим сетям 71 земельного участка, в селе Спас-Виталий – 36 земельных участков, – рассказал и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» Манвел Мажонц.



Александр Маряшин – глава многодетной семьи. Правом бесплатного приобретения земельного участка в деревне Глебовское воспользовался в 2014 году. Из плюсов – транспортная доступность и автобусное сообщение. Но до этого года инфраструктура полностью отсутствовала.



– Мы с семьей очень рады, что здесь началась такая работа. В настоящее время решен вопрос с электрификацией земельных участков, теперь рассчитываем на подключение газа, – рассказал Александр Маряшин.



В текущем году в рамках муниципальной целевой программы запланированы мероприятия по подготовке проектной документации на строительство газопровода в деревне Глебовское.



– Администрацией Ярославского района уже разработана схема размещения основных проездов к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в деревне Глебовское. Согласно ей определены объемы и составлена сметная документация на выполнение работ по ремонту подъездных дорог к участкам, – рассказал первый заместитель главы Ярославского района Николай Степанов.



В департаменте дорожного хозяйства Ярославской области получены технические условия на проектирование, строительство и ремонт двух съездов с областной дороги Глебовское – Тарантаево к земельным участкам в деревне Глебовское.