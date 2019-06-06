​В селе Коза Первомайского района после капитального ремонта торжественно открыт Дом культуры. Проект реализован на средства губернаторской программы «Решаем вместе!» и муниципального бюджета.



– Благодаря инициативе Правительства области, губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и активности районной власти сегодня мы открываем обновленный ДК, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Очень важно сохранять и обновлять сельские учреждения культуры – они очень востребованы людьми.



До реконструкции Дом культуры в селе Коза находился в старом одноэтажном деревянном здании. В 2002 году танцевальный зал был переоборудован под библиотеку. С конца прошлого года начался капитальный ремонт здания. Приведены в порядок внутренние помещения, в которых заменены потолки, пол, стены, окна и дверные блоки. Также была произведена полная замена электрооборудования.



Как отмечают местные жители, Дом культуры является центром культурной жизни села, здесь традиционно проводятся все праздники, а также мероприятия для детей и молодежи.