|В селе Коза Первомайского района после капитального ремонта торжественно открыт Дом культуры. Проект реализован на средства губернаторской программы «Решаем вместе!» и муниципального бюджета.
– Благодаря инициативе Правительства области, губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и активности районной власти сегодня мы открываем обновленный ДК, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Очень важно сохранять и обновлять сельские учреждения культуры – они очень востребованы людьми.
До реконструкции Дом культуры в селе Коза находился в старом одноэтажном деревянном здании. В 2002 году танцевальный зал был переоборудован под библиотеку. С конца прошлого года начался капитальный ремонт здания. Приведены в порядок внутренние помещения, в которых заменены потолки, пол, стены, окна и дверные блоки. Также была произведена полная замена электрооборудования.
Как отмечают местные жители, Дом культуры является центром культурной жизни села, здесь традиционно проводятся все праздники, а также мероприятия для детей и молодежи.
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вчера, 17:45
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