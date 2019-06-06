|Соглашение о реализации на территории региона инвестиционного проекта по производству железоокисных пигментов и сульфата калиевых удобрений из лома металла подписано между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Ярпромцентр» на площадке Петербургского международного экономического форума – 2019.
В России железоокисный пигмент различных цветов производит единственное предприятие в объеме 6 тыс. тонн в год при потребности 40-50 тыс. тонн в год.
- Реализация проекта на территории региона позволит обеспечить высококачественной продукцией потребителей как в России, так и в ближнем зарубежье, а также решить проблемы получения химическими предприятиями сырья отечественного производства в рамках нашей работы по импортозамещению, - отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.
Железоокисные пигменты применяются для окрашивания цветных строительных материалов и изделий, таких как кирпич, искусственный камень, тротуарная плитка, черепица, а также резинотехнических и лакокрасочных изделий, полимеров, ткани и бумаги.
Выпуск продукции будет осуществляться на новой, современной, высокотехнологичной, экологически безопасной линии по уникальной запатентованной технологии производства, не имеющей аналогов на территории России. Планируется производить ежегодно 10 тыс. тонн железоокисных пигментов и 2 тыс. тонн сульфата калиевых удобрений.
Технологическим партнером реализации проекта выступит Ярославский государственный технический университет.
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