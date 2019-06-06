​В Центре патриотического воспитания начал работу окружной слет молодежных организаций профилактической направленности Центрального федерального округа.



В мероприятии принимают участие представители 13 регионов: специалисты отрасли молодежной политики, образования, культуры, здравоохранения, а также представители общественных организаций и студенты.



– В этом году перед участниками слета стоят сложные задачи. Необходимо акцентировать внимание на тех угрозах, которые влияют на все аспекты жизни молодого человека, на его физическое, психологическое и социальное здоровье, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Также будем искать эффективные формы и методы противодействия угрозам с помощью включения в эту работу общественных организаций, волонтерских сообществ, активных и неравнодушных граждан.



Участники слета рассмотрят вопросы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма, профилактики различных видов зависимостей, пропаганды здорового и ответственного поведения и ценности жизни.



В Ярославской области слет проходит с 2014 года. За это время в нем приняли участие более 800 специалистов.