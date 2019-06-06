​В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Миронов принял участие в заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ, которое прошло под руководством первого заместителя руководителя администрации Президента России Сергея Кириенко. Были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов в субъектах РФ, возможности и устойчивость региональных бюджетов.



Сегодня в Ярославской области разработаны и утверждены 52 региональных проекта, направленных на достижение целей 11 национальных программ. На их реализацию в бюджете предусмотрено более 27 миллиардов рублей, 16 миллиардов из которых – федеральные средства, остальное – областные. Мероприятия всех региональных проектов выполняются без отклонений от установленных сроков.



Самые масштабные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На его реализацию только в 2019 – 2021 годах предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. В нынешнем году планируется выполнение работ на 44 объектах. По большинству из них завершены торги и заключены контракты.



На реализацию нацпроекта «Экология» планируется направить 4,827 миллиарда рублей. Они пойдут на лесовосстановление, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги».



В рамках нацпроекта «Здравоохранение» определены медицинские организации, которые будут оснащены передвижными медицинскими комплексами и оборудованием. Начались закупочные процедуры. По нацпроекту «Демография» заключены контракты на строительство шести дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе.



Также собравшиеся обсудили первые результаты профильных рабочих групп при Госсовете. Руководителем одной из них – по направлению «Молодежная политика» – является Дмитрий Миронов.



– Мы уже провели оценку состояния дел в этой сфере, инфраструктуры отрасли, работы социальных лифтов, – сказал Дмитрий Миронов. – Одна из главных проблем – несовершенство законодательной базы и низкий уровень инфраструктуры поддержки молодежной политики в большинстве регионов. Наша задача – не просто решить эту проблему. Главная цель – дать молодежи как можно больше возможностей для развития и реализации своего потенциала. За молодыми и активными – будущее нашей страны.