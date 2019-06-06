​Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, по факту сообщений в средствах массовой информации о появлении пятен мазута на реке Волге в Некрасовском районе будут проведены проверки.



– Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер в региональные управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, – пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.