​Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, по факту сообщений в средствах массовой информации о появлении пятен мазута на реке Волге в Некрасовском районе будут проведены проверки.

– Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер в региональные управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, – пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

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