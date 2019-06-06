​Ярославская область сохранила позиции в двадцатке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. У региона 18-е место. Итоговый рейтинг 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме – 2019 представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.



Было отмечено, что Ярославский регион является лидером по направлению «Регуляторная среда». Показатели по этому параметру лучшие в России. Президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов также обратил внимание на то, что Региональная лизинговая компания пользуется популярностью не только в Ярославской области, но и в соседних субъектах РФ.



Выступая на презентации нацрейтинга, губернатор Дмитрий Миронов поблагодарил Агентство стратегических инициатив за высокую оценку проведенной в регионе работы.



– Мы продолжаем улучшать условия ведения бизнеса в Ярославской области, – отметил Дмитрий Миронов. – Для удобства предпринимателей у нас создан центр «Мой бизнес», где на одной площадке предприниматели могут получить все необходимые услуги. При содействии Корпорации МСП открыли Региональную лизинговую компанию, сокращаем сроки получения разрешительной документации и подключения к сетям. Мы стараемся быть максимально открытыми бизнесу и рады, что предприниматели это ощущают.



Развитие инвестиционного потенциала региона является ключевым направлением работы Правительства области, обозначенной в стратегии социально-экономического развития «10 точек роста». В регионе создан «зеленый коридор» для инвесторов. Для этого внедрено 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Их резиденты получают налоговые льготы и другие преференции.



Совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и «МСП Банком» реализуются три ключевые программы финансовой поддержки предпринимателей. По объему кредитов, предоставленных малому бизнесу, Ярославская область с показателем 56 миллиардов рублей находится на 6-м месте в ЦФО. Крупнейшие заказчики за прошлый год увеличили объем закупок у малого и среднего бизнеса в два раза.



В рамках регионального штаба по улучшению инвестклимата действуют рабочие группы по конкретным позициям, что позволяет анализировать проблемы и формировать решения с учетом мнений и специфики всех участников процесса.



При департаменте строительства сформирован центр компетенции по выдаче разрешительной документации. Принят единый регламент работы с закрытым перечнем предоставляемых документов, что позволяет застройщику оперативно собирать их полный пакет. Уровень оказания услуг через единый портал госуслуг и МФЦ в регионе доведен до 95 процентов.



В Ярославской области проводится непрерывный мониторинг эффективности работы контрольно-надзорных органов. На базе интернет-сервисов идет онлайн-опрос предпринимателей. Респондент, имеющий возможность пройти анкетирование анонимно, обозначает конкретную проблему и называет административный орган, который, по его мнению, не прав. Далее осуществляется анализ полученной информации и принимаются меры.



Справка



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. В 2017 году он впервые охватил все регионы и позволил оценить качество инвестклимата в динамике.