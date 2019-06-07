​На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов подписали документ, предусматривающий совместную работу по повышению промышленного потенциала Ярославской области. Сотрудничество будет направлено в том числе на привлечение иностранных инвесторов для создания новых высокотехнологичных производств.



– Ростех – давний и надежный партнер Ярославской области, который вносит существенный вклад в развитие экономики региона. Соглашение, которое мы сегодня подписали, направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества. Тесное взаимодействие с Ростехом позволит повысить экспортный потенциал промышленных флагманов Ярославской области и привлечь новых инвесторов, заинтересованных в локализации своих производств в нашем регионе, – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Сегодняшний документ является неотъемлемой частью соглашения о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и ГК «Ростех», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме – 2017. За прошедшие два года госкорпорация внесла большой вклад в развитие существующих предприятий и оказала существенную помощь заводам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации. «Верфь братьев Нобель» вошла в концерн «Калашников», завод дорожной техники «Раскат» – в структуру НПО «Высокоточные комплексы». Также на территории Ярославской области совместно с Ростехом реализуются крупные социальные и спортивные проекты.



– Сотрудничество Ростеха и Ярославской области имеет крепкую основу и продолжает стабильно развиваться, – сказал глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. – На территории региона расположены крупные предприятия корпорации по двигателе- и приборостроению. В тесном взаимодействии с местными властями Ростех реализует в Ярославской области проект цифровизации муниципального хозяйства «Умный город». Сегодня мы открываем новую страницу в нашем сотрудничестве, запускаем проект по созданию в регионе медико-фармацевтического кластера.