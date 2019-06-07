​7 июня, во второй день Петербургского международного экономического форума – 2019, Правительство области и Национальная инжиниринговая корпорация заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, направленный на привлечение в регион дополнительных инвестиций, подписали губернатор Дмитрий Миронов и председатель совета директоров АО «Национальная инжиниринговая корпорация» Игорь Чайка.



– В 2019 году мы продолжаем работу, направленную на рост экономики региона и доходов бюджета. А в партнерстве с такой компанией, которая нацелена на привлечение российских и иностранных инвесторов, у нас открываются новые перспективы, – сказал Дмитрий Миронов. – В корпорацию достаточно прийти с идеей по созданию высокотехнологичного производства и получить полную поддержку и не переживать, что, пока завод строили, технологии устарели. Это очень важно для промышленного сектора Ярославской области – фармацевтики, автомобилестроения, электроники, строительства, агропромышленного комплекса. Кроме того, это поддержка автоматизации, роботизации производства, аналитики, внедрения различных интеллектуальных систем.



Соглашение обеспечит информационный обмен о реализующихся и перспективных инвестиционных проектах, позволит применить новые инструменты их оценки и предынвестиционной проработки. Национальная инжиниринговая корпорация обладает широкими компетенциями как в инжиниринге, так и во внедрении и интеграции цифровых решений. Она работает в таких направлениях, как проекты «Умного города» и цифровизация объектов инфраструктуры и отдельных систем в сферах ЖКХ, здравоохранения, агропромышленного комплекса, логистики, безопасности. НИК активно помогает молодым инновационным стартапам, развивает наукограды, промышленные парки и кластеры.



– Это и технологический аудит для того, чтобы выдать самые оптимальные технологии для модернизации производства, это и современные методы проектирования предприятий, создание цифровых двойников предприятий, это би-проектирование, би-моделирование, – сказал Игорь Чайка. – Наша компания будет активно вовлечена в процесс модернизации промышленности в российских субъектах. Мы планируем открыть в Ярославской области филиал с объемом инвестиций на его создание около 100 миллионов рублей. Будем изучать портфель предприятий, которые есть на территории региона, чтобы помогать им сделать качественный скачок в движении вперед.



Справка



Национальная инжиниринговая корпорация объединила сильнейшие инженерно-технические и управленческие кадры нескольких петербургских и московских технологических и проектно-строительных компаний, непосредственно участвовавших в реализации технологически и конструкционно сложных проектов. В их числе – объекты госкорпораций «Ростех», «Роскосмос», «Роснано», «Росатом», холдинга «Росэлектроника», КРЭТ, концерна ПВО «Алмаз-Антей», ПО «Химпром», ГК «Ренова», фактически всех технологических госкорпораций страны. Сфера предметной деятельности АО «НИК» охватывает создание, модернизацию, техперевооружение промышленных предприятий и объектов инфраструктуры с внедрением новых технологических и цифровых производственных решений.